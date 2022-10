Aggressioni sui treni, Ferrara (Azione): "Più controlli"

“Aggressioni al personale delle ferrovie, stazioni e parcheggi privi di sorveglianza, chiusure di passaggi a livello per troppo tempo con frazioni isolate e disagi per automobilisti e residenti. Chiediamo un incontro al Prefetto per intervenire immediatamente su tutti gli attori interessati e individuare soluzioni alle maggiori criticità in tema di sicurezza ferroviaria”. Così Luca Ferrara responsabile di Empoli in Azione, il partito fondato da Carlo Calenda.

“Spostarsi in treno è un’odissea, tra ritardi di corse, treni cancellati e convogli stracolmi di passeggeri. La linea ferroviaria Empoli - Siena si è classificata nel mese di agosto con un basso coefficiente (95.7) risultando la peggiore della regione Toscana. Una negatività che durava da mesi: per questo non è più un’emergenza ma deve considerarsi un dato strutturale. Fatti, azioni e comportamenti anomali che vengono tollerati dal sistema diventando quindi la “normalità”. Per la scienza - prosegue Ferrara - il fenomeno ha un nome: normalizzazione della devianza. Occorre migliorare la qualità della vita dei tanti studenti, lavoratori e turisti che usano quotidianamente il treno. Per questo sollecitiamo i sindaci e gli esercenti del servizio ferroviario a individuare rapidamente soluzioni”.

Fonte: Ufficio stampa