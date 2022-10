Auto abbatte palo della luce e si incendia, due feriti

Un incidente stradale ha causato due feriti nella notte a Prato. Sulla rotonda di via Allende in concomitanza con via Da Vini un'auto è uscita di strada verso le 3. Il mezzo ha abbattuto un palo della luce e un quadro elettrico. Subito dopo ha preso fuoco, anche se l'incendio è stato spento prontamente.

Sul posto i vigili del fuoco di Prato, due ambulanze, due pattuglie della polizia locale e il personale tecnico incaricato di mettere in sicurezza gli impianti. Due gli occupanti del veicolo, che sono rimasti feriti in modo lieve e portati in ospedale in codice verde.