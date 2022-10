Effe Diligence: un piano di espansione che porta nuovo lavoro sul territorio.

“Choose right. Choose yellow.” è lo slogan di Effe Diligence in vista del Career Day 2022, evento organizzato all’Università degli Studi di Firenze con lo scopo di creare un “match” tra aziende che hanno posizioni aperte e neolaureati in cerca di lavoro.

Da un recente post sui social network l’azienda ha annunciato la sua partecipazione: “Sappiamo bene quanto è importante avere le giuste risorse all'interno di un'azienda, per questo non vediamo l'ora di conoscere i moltissimi neolaureati dell’Università degli Studi di Firenze e dedicargli lo spazio che si meritano dopo tanti anni di impegno!...”. Per poi concludere: “…Questo perché pensiamo fermamente che lo sviluppo di un'azienda dipenda in ampia parte dall'intraprendenza e dall'intelligenza dei professionisti al suo interno.”

Un’azienda con un organico più giovane della media (l’85,7% del personale ha meno di 30 anni) pronta a valorizzare ogni membro attraverso una costante trasmissione delle conoscenze e dei valori cardine, quali rispetto e innovazione.

Effe Diligence è un’azienda di consulenza integrata, certificata ISO 9001:2015, e agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana e da AICA. L’organizzazione supporta da sempre le imprese nell’implementare il loro Business Model, attraverso un’analisi mirata all’identificazione dei bisogni e degli obiettivi.

Nel 2021 l’azienda è divenuta ufficialmente la prima Società Benefit del territorio empolese, mossa dal desiderio di promuovere verso l’esterno lo scopo da sempre presente, non limitato esclusivamente al lucro, ma anche al perseguimento di un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Le figure ricercate sono molte:

- Consulente tecnico safety: La figura si occuperà di studiare le migliori soluzioni per ridurre i rischi presenti in azienda, instaurando un rapporto di fiducia con i referenti. Effettuerà inoltre sopralluoghi, redigerà tutti i documenti inerenti alla salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro e svolgerà il ruolo di docente nei corsi di formazione organizzati dall’agenzia formativa.

- Junior controller: La figura si occuperà di garantire che la contabilità aziendale, la rendicontazione e la gestione finanziaria dell’impresa funzionino in modo corretto ed efficace, analizzando e studiando tutte le metodologie di implementazione, in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati. La risorsa si occuperà inoltre del monitoraggio dei principali KPI (Fatturati, Margini, Costi commerciali, Risultato economico), della gestione e del controllo dei costi sulla base di budget preventivamente concordati con la direzione ed analisi delle vendite in termini di fatturato.

- Marketing assistant: La figura si occuperà di supportare all’esecuzione di tutte le attività di marketing online e offline interne all’azienda, quali: gestione e implementazione sito web aziendale, gestione e implementazione piattaforma e-learning, progettazione e realizzazione materiale pubblicitario, attività di SSM, invio di newsletter, creazione articoli per magazine.

La figura supporterà poi nell’esecuzione delle attività di cui sopra dedicate ai clienti.

- Junior HR: La figura si occuperà di selezionare le risorse più adatte da inserire all’interno dell’azienda, gestire le risorse interne, valutare e implementare nuove metodologie di gratificazione e assicurare il benessere psicologico dei dipendenti.

- Junior accountant: La figura si occuperà della corretta tenuta della contabilità aziendale, quali l’erogazione delle fatture e la loro registrazione, pagamento degli stipendi, pagamento dei fornitori e costruzione del bilancio di esercizio. Per candidarsi sarà sufficiente collegarsi al sito www.effediligence.it/posizioni-aperte o inviare una mail a hr@effediligence.it

Clicca sul logo per scoprire il mondo Effe.