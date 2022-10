Esplosione in piena notte a Firenze per una fuga di gas

Un'esplosione ha svegliato il centro di Firenze nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre. Verso le 3 in via dell'Agnolo, in Santa Croce, una fuga di gas in un appartamento al primo piano di un edificio ha causato il botto, che ha fatto crollare dei muri interni di suddivisione. Ci sono molti danni alla struttura, ma non ci sono feriti.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest. L'edificio è stato reso inagibile. La Protezione Civile del Comune di Firenze ha trovato alloggio provvisorio per le famiglie residenti presso la Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Firenze.