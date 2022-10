Lavori a Pieve a Nievole, cambia la viabilità

Tempo di lavori a Pieve a Nievole e l’amministrazione comunale è intervenuta per contenere i disagi per i cittadini, chiedendo e ottenendo uno scaglionamento degli stessi per evitare sovrapposizioni, molto delicate per la viabilità della cittadina.

Infatti, nei prossimi giorni avranno inizio i lavori di rifacimento dell’acquedotto in via Monsummanese – Via Francesca Nord nei comuni di Pieve a Nievole e Monsummano. L’intervento realizzato da Acque SpA prevede la ricostruzione dell’acquedotto a partire dalla via Pirandello fino all’incrocio della Colonna con il riallacciamento di tutte le utenze sulla nuova linea. Il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti , a nome dell’amministrazione comunale, ha chiesto e ottenuto che, a parte il tempo limitato per effettuare i sondaggi, con disagi limitati per la circolazione, tali lavori abbiano inizio dopo la conclusione dell’intervento per la realizzazione della rotonda al Tiro a volo.

La cantierizzazione dell’intervento è stata oggetto di un confronto tra l’ufficio tecnico e la polizia municipale del comune di Pieve a Nievole, Acque SpA e l’impresa esecutrice in particolar modo al fine di risolvere la criticità dell’incrocio della Colonna con la SR 435 che sarà interessato dal cantiere per alcuni giorni.

“Come abbiamo sempre fatto- dice Salvatore Parrillo, assessore al traffico e alla mobilità - abbiamo cercato una mediazione fra la necessità di permettere lo svolgimento di lavori importanti per il territorio e l’esigenza di creare meno disagi e problematiche possibili ai cittadini e alla circolazione dei veicoli. Per questo il confronto è stato serrato ma, grazie anche alle idee chiare che abbiamo noi e il nostro ufficio tecnico, riteniamo di avere trovato un ottimo compromesso fra le due necessità. La chiusura di 4 giorni del vialone del Melani è propedeutico alla sua definitiva riapertura, momento in cui partiranno i lavori di Acque Spa”.

La soluzione individuata sarà quella di posizionare provvisoriamente una palina semaforica sulla via Monsummanese, a maggiore distanza dall’incrocio, da collegare e sincronizzare con l’impianto esistente che sarà temporaneamente rimesso in funzione, al fine di gestire in modo ordinato la circolazione nell’area.

La rimanenza del cantiere sarà gestita con senso unico alternato regolato da semaforo.

Riguardo i lavori di realizzazione della rotatoria al Tiro a volo, l’amministrazione comunale informa anche che, al fine di consentire l’asfaltatura e le sistemazioni finali della nuova rotatoria “del Tiro a Volo”, si rende necessario chiudere al transito in ambo i sensi la S.P. 22 Porrione del Terzo da giovedì 6 a domenica 9 ottobre compresi, pertanto in tali giorni, il traffico sarà deviato sulla viabilità locale come già attuato durante l’estate. Dopodiché la nuova rotatoria sarà pienamente transitabile e il cosiddetto “Vialone del Melani” sarà riaperto in ambo i sensi.

Il lavoro della rotatoria, che interessa la strada provinciale, è attuato dalla regione Toscana nell’ambito della realizzazione del terzo lotto della variante alla strada regionale 436 Francesca.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole