Nuovo mezzo di trasporto sociale per Semplicemente ODV

Un nuovo mezzo per il trasporto sociale sul nostro territorio, firmato Semplicemente ODV. Sabato 1 ottobre al Lago I Salici l'Associazione di Volontariato ha inaugurato il suo pulmino nove post attrezzato per il trasporto disabili, acquistato grazie ai contributi e al sostegno degli sponsor, dell'Amministrazione Comunale di Fucecchio e di privati cittadini. Un sogno che si è realizzato grazie alla collaborazione di tante persone, un mezzo per non lasciare nessuno indietro.

I volontari dell'associazione gestiranno il pulmino organizzando attività nel tempo libero e nel week end, i moment in cui chi è impossibilitato a muoversi autonomamente rimane spesso purtroppo senza assistenza e supporto. Il pulmino è lo strumento fondamentale, per Semplicemente - insieme al Lago i Salici, Casa Base e al Magazzino Solidale - per aprire quel ghetto diffuso e invisibile in cui molte persone sono relegate dalle difficoltà che attraversano, che siano economiche, fisiche o anche solo psicologiche.

L'associazione ha fornito così alla collettività strumenti che uniscono, aprono, mescolano in un puro e semplice istinto di reciprocità e amicizia, semplicemente. Inoltre il mezzo è a disposizione di tute le associazioni e le realtà del terzo settore che condividano le finalità di Semplicemente ODV. Chiunque potrà usarlo coprendo le spese di usura mezzi, nell'augurio che diventi una piacevole abitudine andare a prendere chi è rimasto a casa, nella più pura e semplice amicizia.

L'associazione ringrazia per il risultato raggiunto tute le realtà che hanno contribuito: Comune di Fucecchio, Rotary Club Fucecchio - Santa Croce Sull'Arno, Rifinizione Il Puma, Studio Tecnico Associato Rabani, Officina Record, Consorzio Agrario di Fucecchio, La strana coppia Alimentari e Panetteria, Riddadarte aps, Verde&Acqua Centri Estivi al Lago I Salici, Francigena Padule Romea aps, Lago I Salici.

Fonte: Ufficio stampa