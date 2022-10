Tragedia a Rovezzano, giovane muore in un incidente

Tragico incidente a Firenze nella serata di sabato 1 ottobre, qualche ora dopo il ferito - un 26enne - è morto in ospedale. L'incidente è avvenuto a Rovezzano intorno alle 21.30 in via de Nicola all'altezza di via Gobetti.

Per ragioni in via da accertamento da parte della Polizia Municipale, una Land Rover si è scontrata con uno scooter Honda Sh. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Il giovane è deceduto la mattina del 2 ottobre in ospedale.