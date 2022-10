Guida senza patente, una denuncia nel Pisano. A Santa Luce i carabinieri hanno controllato un'auto nella giornata di sabato 1 ottobre. Alla guida c'era una persona che non solo era senza patente, ma non aveva nemmeno mai fatto l'esame per conseguirla. Da accertamenti emergeva inoltre che la persona era già stata sanzionata per la medesima violazione nel biennio precedente. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo, la persona denunciata.