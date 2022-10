Madre e figlio trovati senza vita in casa nel Grossetano

Tragedia in provincia di Grosseto. Una 97enne e un 68enne sono stati trovati senza vita nella loro casa a Bagno di Gavorrano. I due sono madre e figlio.

I carabinieri hanno scoperto i cadaveri nella mattinata di lunedì 3 ottobre. Sono intervenuti su segnalazione dei vicini, infastiditi dall'abbaiare dei cani delle vittime. Ancora non è chiaro il motivo del doppio decesso, non è esclusa alcuna ipotesi: i primi sospetti sono concentrati su alcuni blister di medicinali ritrovati in casa.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dal 118 dell'Asl Toscana Sud Est ma non c'è stato niente da fare. Secondo una primissima ricostruzione la morte dei due sarebbe avvenuta diversi giorni fa.