Caso di Dengue a Pontasserchio, al via la disinfestazione

Una persona affetta da virus Dengue ha soggiornato a Pontasserchio. Il sindaco del comune, San Giuliano Terme in provincia di Pisa, ha firmato un'ordinanza. Il primo cittadino Sergio Di Maio ha ordinato interventi di disinfestazione e misure di prevenzione. La persona infetta avrebbe contratto il virus in un altro paese. L'intervento di disinfestazione sarà effettuato dalle 23 di oggi alle ore 7 di domani.

L'intervento, prosegue il Comune di San Giuliano Terme, "riguarda un'area che comprende aree pubbliche e private" dove risiedono centinaia di famiglie ed eseguendo "trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali". Per questo viene ordinato "a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi in area esterna privata (cortili, giardini, terrazze)".

Di Maio invita "a tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento e non utilizzare impianti di ricambio d'aria, ma anche di tenere a chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica".

Ordina pure di non consumare nelle prossime due settimane "frutta e verdura, che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi: in questo caso è necessario lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso, procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento".