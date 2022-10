Elezioni, FdI Capraia e Limite traccia la rotta: "Potremo battere il csx anche qui"

"A una settimana dal voto si tirano le somme e si analizza il risultato delle urne. Un risultato che non lascia sorpreso il centro destra a guida Fratelli d'Italia".

A dirlo è Emanuel Di Mauro, Vice Capogruppo Capraia e Limite Viva.

"Dal 2019 lavoriamo con costanza, analizzando ciò che concretamente può aiutare il cittadino medio, come ISEE per le agevolazioni, smaltimento dei rifiuti particolari come quelli dell'igiene intimo femminile, sicurezza e così via.

Siamo entrati in consiglio comunale con un partito che a livello nazionale sfiorava il 5% e adesso misuriamo un 32% di gradimento nel comune come coalizione, tallonando il Centro Sinistra al 39%. È un risultato che mi lascia e ci lascia fieri, perché è anche dimostrazione che il nostro lavoro mirato è ben visto dai nostri compaesani.

Sono sicuro che, se a livello nazionale verranno fatte scelte a vantaggio dei cittadini italiani, queste si rifletteranno anche qua a Capraia e Limite che potrà ambire ad essere amministrata dal Centro-Destra a guida FDI. Nel frattempo continueremo a proporre quanto più di meglio per il miglioramento della vita dei cittadini e del Paese stesso".

Fonte: Ufficio Stampa