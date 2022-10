Esordio vincente per l'Etrusca, primi due punti della stagione contro Matelica

La Patrie San Miniato - Halley Informatica Matelica 69-59 (19-13; 12-10; 17-22; 21-14)

La Patrie San Miniato: Bellavia NE, Guglielmi 3, *Spatti 6, Cipriani 10, Speranza NE, Bellachioma 9, *Quartuccio, Capozio 12, *Venturoli 8, *Ohenhen 1, Cautiero, *Tozzi 20. All. Marchini, Vice Regoli e Latini.

Halley Informatica Matelica: Provvidenza 4, Franchini NE, Mentonelli 8, Brugnola NE, *Seck 7, Vissani, *Gallo 12, *Caroli 3, Polselli 2, *Riccio 7, Paglia 6, *Enihe 10. All. Cecchini, Vice Gentili e Tomassini.

Esordio vincente per l’Etrusca che, fra le mura di Fontevivo, comanda la partita contro Matelica sin dai primi minuti. Un’Etrusca che deve ancora ingranare ed esprimersi al meglio ma che porta a casa una vittoria importante e per niente scontata! Nella prima frazione 3 bombe di Capozio, Spatti e Guglielmi e la mano calda di Tozzi portano l’Etrusca sul +6.

Il secondo quarto vede tanto equilibrio e pochi canestri; l’Etrusca comunque e riesce a mantenere il vantaggio e alla pausa lunga il punteggio dice +8 San Miniato. Al rientro dagli spogliatoi Matelica è ancora più agguerrita e si fa minacciosa. I marchigiani riescono ad imbrigliare l'attacco Etrusca e ad avvicinarsi a -2 (35-33) anche grazie a qualche canestro di troppo che la difesa toscana concede. Gallo, Riccio e Mentonelli segnano 20 punti e si va all'ultima pausa sul 48-45. Capitan Capozio apre l’ultimo quarto con una tripla e insieme a Tozzi e Cipriani sarà tra i protagonisti dell'ultima frazione che vedrà un parziale di 21-14 grazie ad alcuni attacchi finalizzati a fine 24".

Coach Marchini: "Sono felice per la vittoria perché il gruppo, per come ha lavorato fino ad oggi, lo merita. In più non consideravo quella contro Matelica una gara facile e così è stato. Abbiamo ancora tante cose su cui lavorare ma è normale in questo momento della stagione. La cosa che voglio vedere al più presto però è maggior concretezza e durezza mentale da parte di tutti".

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa