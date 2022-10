Imprese toscane protagoniste a Roma: tavolo di confronto su innovazione

Un confronto sull'Italia da più punti di vista per disegnare il futuro è partito da Firenze con la Fondazione Leanprove, che ha sede nel capoluogo toscano, e che è nata per iniziativa di imprese primarie, che rappresentano le eccellenze in vari settori. Un tavolo di confronto e competenze, è tenuto a Roma, sui temi della sostenibilità, dell’economia, delle imprese, del digitale, dello sport fino al terzo settore e all’esperienza della Fondazione Bocelli.

E’ quanto ha organizzato la Fondazione Leanprove a Roma in collaborazione con l’Ateneo Marconi. “Oggi c’è una grande necessità di innovazione - spiega Gabriele Arcidiacono, Presidente Fondazione Leanprove - e l’obiettivo del nostro confronto con più di 20 realtà italiane si è posto l’obiettivo di donare tempo, esperienze e competenze al Paese”.

Fonte: Ufficio stampa