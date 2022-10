Iscrizioni aperte per diventare scrutatori e presidenti di seggio ad Altopascio

Aperte le iscrizioni per diventare scrutatori e presidenti di seggio nel comune di Altopascio. I cittadini interessati a far parte dell’albo dei presidenti hanno tempo per presentare la domanda fino al 31 ottobre, mentre per gli scrutatori il bando chiude il 30 novembre.

I requisiti e il modulo di richiesta sono consultabili sul sito del Comune di Altopascio. Alla domanda sarà necessario allegare il documento d’identità.

L’albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte dei soggetti interessati: per potersi iscrivere è necessario essere elettore del comune di Altopascio e avere assolto agli obblighi scolastici. In occasione delle elezioni, gli scrutatori vengono nominati dalla commissione elettorale comunale attingendo direttamente dall’albo.

L’albo delle persone idonee a ricoprire il ruolo di presidente di seggio, invece, è un elenco che l’Ufficio elettorale aggiorna ogni anno per poi trasmetterlo alla Corte di Appello che in occasione di ogni elezione provvede a nominare i presidenti di seggio elettorale tra coloro che sono iscritti. I requisiti per farne parte sono anche qui di essere elettore nel comune di Altopascio, di aver assolto gli obblighi scolastici e di non avere mai riportato condanne penali né di avere a proprio carico procedimenti penali in corso.

Sono esclusi da entrambi gli albi coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età, i dipendenti del Ministero dell’interno, degli uffici postali, telecomunicazioni e trasporti, gli appartenenti alle forze armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa