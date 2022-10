Minaccia 21enne con le forbici, denunciato a una festa

Ha minacciato con un paio di forbici durante una festa un 21enne. Per questo un 43enne marocchino è stato denunciato dai carabinieri di Rufina per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I due si trovavano tra sabato e domenica alla festa di Bacco Artigiano a Villa Poggioreale. Dopo una lite nata per futili motivi sono spuntate fuori le forbici. Il giovane ha chiamato i militari e hanno perquisito lo straniero. Dopo la denuncia in stato di libertà ne è scattata un'altra per ingresso e soggiorno illegale in Italia in quanto irregolare.