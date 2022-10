Open Day Salute Mentale di Onda: le iniziative negli ospedali Ausl Toscana centro

Per l’(H)Open Day Salute Mentale organizzato da Fondazione Onda in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre, gli ospedali fiorentini dell’Azienda hanno in programma iniziative d’incontro e consulenze. L’appuntamento giunto alla nona edizione vuole sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Ospedale del Mugello, un incontro per il paziente e per chi assiste

L’ospedale del Mugello ha aderito all’(H)Open Day Salute Mentale con un incontro dedicato al malato ma anche ai familiari e a tutti coloro che assistono persone che devono intraprendere un percorso di cura.

L’appuntamento dal titolo “Il supporto psicologico alla persona ed ai famigliari nel percorso di cura" è per lunedì 10 ottobre, alle 11, nell'Aula Paola Leoni, al 3° piano dell'ospedale. E' organizzato da Alessandro Toccafondi e Claudio Bartolozzi, psicologi della struttura di Psicologia Clinica della Asl Toscana centro.

Salute Mentale infanzia e adulti Firenze sud est, Psicologia clinica e Psiconcologia: incontri, infopoint telefonico, consulenze in ambulatorio

L’Unità funzionale di Salute Mentale Infanzia e Adulti (UFSMIA) di Firenze sud est, propone per il 10 ottobre un ricco programma di incontri in varie parti del territorio, dalla biblioteca comunale di Bagno a Ripoli (via Belmonte, 38), al Centro Diurno Meoste (via Giusiani,5, Bagno a Ripoli), all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri.

Si comincia alle 9.30 alla biblioteca comunale con “Come è difficile essere genitori!” (accesso libero); alle 11 sempre in biblioteca “Relazioni che sostengono: il ruolo degli operatori sanitari nella crescita genitore-bambino nei primi anni di vita” (accesso libero). Alle 13 nella sala riunioni della Palazzina (3° piano) dell’ospedale dell’Annunziata “Percorsi integrati con la scuola nei disturbi del comportamento” (accesso libero). Alle 15 sempre alla Palazzina stanza 17/B (2° piano) “Ridurre limiti e barriere: la Comunicazione Aumentativa Alternativa (per iscrizioni giuseppina.giuliacci@uslcentro.toscana.it); sempre alle 15 alla Palazzina stanza 18 (2° piano) “Informazioni sul servizio UFSMIA” (accesso libero); alle 15.30 nella sala riunioni (3° piano) della Palazzina “Incontro di condivisione e consulenza psicologica in gruppo per genitori di bambine/i e adolescenti” (è gradita la prenotazione a: salutementaleinfazia.sudest@uslcentro.toscana.it); alle 16 presso il Centro diurno Meoste “Mi sperimento: progetti di autonomia e di socializzazione” (accesso libero); alle 16.30 sempre presso il centro diurno “Gruppo Meoste. Presentazione delle attività di gruppo per adolescenti” (è gradita la prenotazione: salutementaleinfazia.sudest@uslcentro.toscana.it).

La struttura di Psicologia clinica dell’ospedale Santa Maria Annunziata, invece, mette a disposizione il 10 ottobre un punto informativo telefonico sui servizi della stessa struttura ospedaliera per il supporto psicologico alla persona malata e ai suoi familiari. L’infopoint sarà attivo lunedì 10 ottobre dalle 14.30 alle 16 al numero 055 6936770 alla presenza dello psicologo psicoterapeuta, Claudio Bartolozzi.

La Psiconcologia dell’ospedale Santa Maria Annunziata, invece, lunedì 10 ottobre farà consulenze presso gli ambulatori dedicati del Dh oncologico sul tema “Psiconcologia, fine vita, lutto, adulti e minori: come, quando e perché”. La referente è Elisabetta Surrenti, medico psicoterapeuta con la quale le consulenze lunedì 10 si terranno ogni ora a partire dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Sullo stesso tema farà consulenza anche Lucia Caligiani, direttore della Psiconcologia della Asl Toscana centro, lunedì 10 ogni ora a partire dalle 9 fino alle 12. E’ richiesta la prenotazione telefonando al numero 055 6936628 oggi, mercoledì 5 e venerdì 7 ottobre dalle 12 alle 15.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa