Premiate le stelle dello sport e i giovani talenti di Bagno a Ripoli

Campioni dello sport e giovani talenti protagonisti ieri pomeriggio alla Carrozza 10 in occasione della Fiera dell’Antella. La premiazione degli atleti che si sono contraddistinti durante l’anno per i loro traguardi sportivi è stata seguita dalla presentazione delle giovani promesse ripolesi, ragazze e ragazzi che hanno conseguito risultati in ambito scientifico, culturale, artistico, musicale.

Il riconoscimento agli sportivi si inserisce nel programma di iniziative della Festa dello sport, annullata a causa del maltempo. Di seguito gli atleti presenti, premiati dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore allo sport Enrico Minelli.

Massimiliano Meriggi: Finalista Campionati italiani assoluti 200 mt piani 2022. Medaglia d’oro staffetta 4X100 Campionati italiani promesse 2021. Argento staffetta 4X1 giro Campionati promesse 2021.

Alice Gnozzi: Campionessa italiana UISP di Judo categoria cadetti.

Lapo Bianciardi: Argento staffetta 4X400 ai Giochi del Mediterraneo assoluti ad Orano (Algeria) e settimo nei 400 mt piani. Partecipazione ai Mondiali assoluti di Eugene (Oregon, U.S.A.) con la staffetta 4x400 di genere e la staffetta 4x400 mista. Partecipazione agli Europei assoluti a Monaco (Germania) con la staffetta 4x400 di genere.

Matilde Pieri: Prima classificata nel Toscana Tour, gara internazionale di equitazione, specialità salto ostacoli altezza 120 - Arezzo 2022.

Luigi Cellini: Premio “ad honorem” per la sua dedizione al podismo e per aver contribuito in modo decisivo alla nascita ed allo sviluppo del Gruppo Podisti della Fratellanza Popolare di Grassina.

Matteo Vannucci: Motociclista del Team AG Motosport Italia Yamaha, vincitore del campionato italiano Super Sport 300 nel 2021 e vincitore di due gran premi nel campionato mondiale Super Sport 2022.

Matilde Biagiotti: Vice Campionessa mondiale juniores 100 stile libero, campionessa europea juniores 4x100 stile libero, bronzo mondiale juniores 50 stile libero, vice campionessa mondiale juniores 4x200 stile libero, vice campionessa mondiale juniores 4x100 mista, bronzo mondiale juniores 4x100 stile libero.

Giovani Talenti

La manifestazione Giovani Talenti, giunta alla seconda edizione, è stata invece l’occasione per conoscere abilità e competenze dei seguenti partecipanti, accolti dal sindaco e dall’assessora alla cultura Eleonora Francois.

Crawlspace: Cosimo Giangreco, Matteo Masi, Brando Conti, Andrea Vanchetti e Simona Belenghi. Band alternative-rock nata sui banchi di scuola, presente con i suoi inediti sulle maggiori piattaforme musicali.

Lorenzo Fortino: dj e producer musicale, proprietario dell’etichetta Futop Musica e fondatore del primo negozio di dischi Isoma a Firenze sud.

Francesca Gentile: campionessa di karate, classe ‘98, dal 2016 colleziona podi e trofei ai campionati europei e mondiali.

Ambra Guerri: 28 anni, scrittrice pluri-premiata con i suoi racconti brevi e le sceneggiature di fumetto in numerosi concorsi letterari.

Margherita Meli: scrittrice, a soli 15 anni, tre anni fa, ha firmato il suo primo romanzo, una storia di formazione ambientata a Grassina, il luogo dove vive.

Marco Pisani: ex incursore dell’esercito, dopo aver perso una gamba in un attentato di matrice islamica nel 2019 in Iraq, ha conquistato il podio degli Invictus games nella disciplina della corsa e adesso si allena per le Paralimpiadi.

Claudia Sciarma: astrofisica con il pallino della filosofia della scienza e un percorso avviato da divulgatrice scientifica con numerose pubblicazioni e interventi a convegni di interesse internazionale.

L’iniziativa è stata presentata da Dj-V di Radio Bruno.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa