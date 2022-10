Salvano coppia di turisti dalle onde, Pietrasanta ringrazia gli "angeli del mare"

Sono stati accolti in Municipio, dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti, Luca Ceccarelli, Stefano Federigi e Giuseppe Santonocito, gli assistenti alla balneazione del bagno Adua di Marina di Pietrasanta che lo scorso mercoledì hanno tratto in salvo una coppia di turisti tedeschi, in difficoltà per la forza delle correnti dopo un "avventuroso" tuffo in mare.

"Un grande esempio di coraggio e generosità – ha voluto ricordare il primo cittadino – a questi ragazzi vanno i miei più sentiti ringraziamenti, a nome della comunità di Pietrasanta. Voglio ricordare a tutti di prestare la massima attenzione alle condizioni marine, sempre ma in particolar modo quando, come in questo periodo, il servizio di salvataggio in spiaggia non è più obbligatorio. Quella coppia è stata fortunata a incrociare casualmente, sulla propria strada, questi angeli del mare".

Ai protagonisti dell'azione di salvataggio, venerdì 7 ottobre il comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, Alessandro Russo, consegnerà un attestato di merito.

Fonte: Comune di Pietrasanta