Domani si terrà lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici delle Terme di Montecatini (Pt): nell’occasione, è previsto un presidio a Firenze ore 10-12 davanti alla sede della Regione Toscana (in Piazza Duomo 10) con Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs. Che sono preoccupate per la situazione: si lamentano investimenti sbagliati e nessun progetto per il futuro ormai da anni.

Fonte: Ufficio Stampa