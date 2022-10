Us Limite e Capraia, nuova stagione nel segno della Juventus Academy

Venerdì 23 settembre, con il Referente Scouting Juventus Academy Safina Francesco ed il collaboratore Pezzatini Rossano, l'Us Limite e Capraia ha partecipato alla presentazione ufficiale della nuova annata delle Juventus Academy sul territorio nazionale.

Il tutto si è svolto al mattino al J|Hotel di Torino, alla presenza di tutti i responsabili delle 11 Academy coinvolte. Tra queste, anche un nuovo ingresso: l’A.S.D. Fair play Messina.

Un ruolo centrale nel progetto è ricoperto dall’Area Scouting Italia curata da Corrado Ferracuti, Scouting Academy Italy Supervisor, e da Antonio Sconziano, Scouting Academy Italy Specialist. Lo staff Juventus che seguirà il progetto sarà lo stesso che si sta occupando delle Juventus Academy d’Elite di Piemonte e Valle d’Aosta.

Nei giorni scorsi, inoltre, al Centro Sportivo di Limite sull'Arno, si è svolto il consueto incontro con i tecnici della Juventus , che insieme agli istruttori giallorossi ed al Responsabile Tecnico hanno condotto le sedute degli Under 15 , Under 14 , Under 12 e Under 11.

" Siamo felici del percorso che stiamo facendo. La Juve ci ha dato tanta forza sia a livello mediatico ma soprattutto a livello tecnico e di Scouting. Quest'anno ci baseremo tanto sullo Scouting, sulla conoscenza del territorio, e daremo un supporto tecnico alle nostre affiliate Ponte a Elsa e Molinense, ma in particolare alla crescita sia a livello caratteriale che tecnico dei nostri tesserati. Mi preme anche dire che in società sono entrate altre due figure, per me importanti: una è Jacopo Falanga, responsabile tecnico con un trascorso a Prato, alla Fiorentina e all' estero, e Mario Ansaldi, responsabile scuola calcio con un passato importante sia da calciatore di serie A che da allenatore in società professionistiche", commenta Francesco Safina.

Fonte: Us Limite e Capraia Asd - Ufficio Stampa