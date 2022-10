A Casciana Terme un viaggio nel gusto e nelle tradizioni della Sicilia con la Festa 'A' Vucciria'

La Sicilia più autentica sbarca a Casciana Terme, per una tre giorni all'insegna dei sapori e delle tradizioni della Trinacria con street food, spettacoli folkloristici e prodotti tipici. Gusto e divertimento assicurati da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, dalle 10 fino a mezzanotte (ingresso libero) con “A' Vucciria”, la Festa siciliana organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e A'Vucciria Sicilia Street Food, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e la collaborazione della Pro Loco Casciana Terme e CollEventi.

“In questi mesi Casciana Terme e Lari sono stati protagonisti con tantissimi eventi e non potevamo certo fermarci con la fine dell'estate” afferma il vicesindaco di Casciana Terme Lari Elisa Di Graziano. “Con manifestazioni come questa vogliamo dare nuove opportunità per far conoscere il nostro territorio e allo stesso tempo portare prodotti tipici di altri territori con una storia importante come quella siciliana, è davvero un vanto e un orgoglio poterli avere come ospiti”.

“Un appuntamento che costituisce una grande opportunità per il tessuto commerciale di Casciana Terme e per la sua valorizzazione turistica. A' Vucciria è un marchio conosciuto a livello nazionale e un evento capace di richiamare un gran numero di persone” dichiara il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Lorenzo Rocchi, presidente della Pro Loco di Casciana Terme ringrazia “ Confcommercio, il Comune e A' Vucciria che grazie a questo evento ci consentono di essere protagonisti non solo nei mesi estivi, ma anche nella stagione autunnale, ci auguriamo di vedere davvero tante persone a Casciana Terme questo fine settimana”.

Gli inconfondibili suoni, colori e profumi della Sicilia faranno vivere la tipica e suggestiva atmosfera dell'isola in Piazza Martiri della Libertà, con uno speciale allestimento a tema. Grande spazio alle specialità enogastronomiche siciliane: nei 20 gazebo sarà possibile gustare prelibatezze e prodotti tipici dello street food siciliano, dalle arancine al pane ca meusa, cannoli, cassate, stigghiola, pane e panelle e tanto altro, il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali.

Anche il divertimento sarà assicurato con le performance dell'ospite d'onore della manifestazione, l'attore siciliano Tony Sperandeo, protagonista di numerosi film e serie tv e vincitore del David di Donatello nel 2001 come miglior attore non protagonista nel film “I Cento Passi”.