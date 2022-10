A Firenze torna il Forum Sistema Salute

Firenze riapre le porte al Forum Sistema Salute con una VII edizione piena di appuntamenti, incontri e laboratori. La sanità sarà la grande protagonista per due giorni, il 6 e 7 ottobre con un evento alla Stazione Leopolda di Firenze promosso da Koncept, azienda specializzata nell'organizzazione di eventi in ambito della salute. Talk show, ricerche e dibattiti non solo per professionisti del settore, ma per tutta la cittadinanza. E' possibile iscriversi andando sul sito: www.forumsistemasalute.it.



Da Tonino Aceti, presidente Salutequità, l'Associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute, fino a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che parlerà in apertura: decine di ospiti da tutta Italia interverranno al Forum per offrire una visione a 360 gradi sulle sfide del presente e del futuro. Un'edizione dedicata ad affrontare aspetti cruciali: la sostenibilità, l'equità di accesso ai servizi per la popolazione, l'evoluzione della tecnologia e delle organizzazioni nel settore.



Molta attenzione sarà dedicata all’epilessia, l’emicrania, la depressione anche tra i giovani, alla ricerca degli itinerari possibili per il benessere e anche di un’informazione più corretta per evitare atteggiamenti di esclusione. Temi centrali nella salute e nelle cure contemporanee. Così come la gestione degli ospedali: al Forum è previsto anche uno speciale su energia, ambiente e smart hospital, analizzando anche la situazione attuale dopo l'impatto del Covid sulle strutture sanitarie italiane. Un capitolo sarà incentrato inoltre sulle case della salute, attese nelle regioni come strumento indispensabile per rafforzare le cure sul territorio e dare respiro agli ospedali. Il Forum alla Stazione Leopolda proverà dunque a rispondere a una domanda: "Dove va la sanità italiana?", analizzandone le strutture, gli attori, la digitalizzazione, le forme di assistenza, l'importanza della prevenzione.



Sarà dato spazio inoltre ai riconoscimenti, come lo Smart Energy Award 2022 (un bando per premiare le esperienze virtuose nella sanità pubblica e private nel contrasto ai cambiamenti climatici). Il 6 ottobre anche il Rare Diseases Award, premio nato da Koncept e Uniamo, e nello stesso giorno anche la sesta edizione della Rare Disease Hackathon, la competizione tra studenti informatici, comunicatori e sanitari per portare benessere e soluzioni innovative alla comunità delle persone con una malattia rara.



"Un evento che arriva in un momento storico molto particolare, dopo la pandemia, e forse per questo ancora più atteso del passato perché consentirà una riflessione vera e dettagliata in una fase di transizione - afferma Giuseppe Orzati, amministratore di Koncept - Il dialogo tra professionisti della salute, istituzioni e cittadini è un valore a cui teniamo molto e che siamo felici di poter promuovere. Abbiamo previsto specifiche sezioni dedicate ai giovani, a cui davvero vogliamo offrire un percorso costruttivo tra cultura e scoperta scientifica".