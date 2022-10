Abitazioni: prezzi in calo nel terzo trimestre in Toscana (-0,5%)

Il mercato residenziale toscano chiude il terzo trimestre dell’anno in leggera flessione (-0,5%). Lo affermano i dati elaborati dall’ Ufficio Studi di idealista, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, secondo cui comprare una casa in regione costa di media 2.340 euro/m2, con una variazione dell’1,5% rispetto allo scorso anno.

Province L’andamento provinciale evidenzia una tendenza negativa con sei aree che vedono i propri prezzi calare. I maggiori ribassi si rilevano a Massa-Carrara (-1,1%), Pisa e Siena (entrambe a -1%). Di contro, Lucca (2,2%) e Prato (0,9%) fanno registrare la migliore performance del trimestre.

La provincia più cara dove acquistare un immobile in Toscana è Lucca, con 3.902 euro al metro quadro, seguita da Firenze (2.908 euro/m2) e Grosseto (2.414 euro/m2) con prezzi sopra la media regionale. Arezzo (1.385 euro/m2) e Pisa (1.482) sono invece le province più economiche per l’acquisto di una casa in Toscana.

Capoluoghi Piuttosto contrastato l’andamento dei mercati cittadini con sei città in aumento, tre al ribasso e una, Arezzo, con prezzi stabili rispetto a tre mesi fa.

I maggiori rialzi dell’ultimo trimestre si evidenziano a Prato (1,9%), Grosseto (0,9%) e Pisa (0,8%). Mentre i ribassi toccano Lucca (-1,3%), Siena (-0,6) e Massa-Carrara (-0,5%).

Per quanto riguarda i prezzi, Firenze si conferma la città toscana con le case in vendita più costose (4.010 euro/m²) staccando nettamente tutti gli altri capoluoghi della regione. A seguire, con valori decisamente inferiori, troviamo Siena (2.971 euro/m²), Massa (2.527 euro/m²) e Pisa (2.574 euro/m²). Mentre Arezzo, con i suoi 1.658 euro al metro quadro è il capoluogo toscano più conveniente per l’acquisto di un immobile.

Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio studi di idealista: “i prezzi delle abitazioni hanno registrato un andamento ribassista dopo i mesi estivi, che però è prematuro collegare direttamente all’aumento dei tassi sui mutui ipotecari.

Tuttavia, dopo i livelli record raggiunti a cavallo tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2022, c’è una tendenza al rallentamento della domanda, mentre sul fronte dei prezzi si vede ancora un trend positivo nei principali mercati come Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma.

È plausibile che si torni a un mercato a più velocità, dove le zone caratterizzate da una pressione maggiore della domanda sull’offerta potrebbero ignorare i rialzi dei tassi poiché hanno una domanda tale da assorbire altri aumenti di prezzo, mentre in quelli in cui il rapporto tra domanda e offerta è più equilibrato, l'aumento dei tassi potrebbe fisiologicamente avere un impatto sulle quotazioni delle abitazioni”.

Il report completo è consultabile al link: https://www.idealista.it/sala-stampa/report-prezzo-immobile/vendita/toscana/

I prezzi delle abitazioni usate in Italia hanno registrato un calo dell’1% nel corso del terzo trimestre 2022, per un valore al metro quadro che si è attesta a 1.808 euro/m2. Secondo i dati dell’Ufficio Studi di idealista, le quotazioni delle case sono aumentate dell’1% negli ultimi 12 mesi.

Dopo l’estate i prezzi sono aumentati solo in 4 regioni: Veneto (0,8%), Sardegna (0,5%); Abruzzo (0,4%) e Sicilia (0,3%). Le altre regioni si attestano su valori inferiori a tre mesi fa, con gli indici di ribasso maggiori nel Lazio (-1,9%), Basilicata (-1,8%%) Campania (-1,5%), Umbria (-1,3%) e Piemonte (-1%). Contrazioni più contenute nel resto delle regioni.

Trentino-Alto Adige (2.635 euro/m2) guida la graduatoria dei prezzi regionali, davanti a La Valle d’Aosta (2.598 euro/m2), e Liguria (2.488 euro/m2). Prezzi sopra la media nazionale di 1.808 euro al metro quadro anche la Toscana (2.340 euro/m2), Lazio (2.141 euro/m2) e Lombardia (2.013 euro/m2). Le regioni più economiche sono Calabria e Molise, rispettivamente con 914 e 865 euro/m2. A dispetto della tendenza regionale, l’andamento positivo prevale nella maggior parte dei 107 capoluoghi osservati trainati dalla crescita di Mantova (6,5%), Monza (6,2%) e Frosinone (5,1%) mentre, dal lato opposto, Oristano (-4,4%), Rovigo (-3,8%) e Vercelli (-3,4%) segnano i cali maggiori.

Milano fa registrare ancora un incremento dell’0,8% nel secondo trimestre e è il capoluogo più caro d’Italia con un valore al metro quadro che si attesta a 4.868 euro/m2. I prezzi nel capoluogo meneghino sono aumentati di un ulteriore 6,7% negli ultimi 12 mesi, ai massimi da quando l’indicatore di idealista è stato creato (2012).

Roma presenta un prezzo medio di mercato di 3.009 euro al metro quadro, invariato rispetto a tre mesi fa. Le quotazioni nella Capitale sono in lenta ripresa, anche se lontani dai massimi

toccati dal mattone romano. Il calo medio dei prezzi accumulato negli ultimi 10 anni è del 29,2%.

Napoli ha fatto segnare la performance tra i grandi mercati dopo i mesi estivi, che hanno segnato un deciso aumento delle quotazioni del 3,4%, a 2.391 euro/m2. Guardando all’evoluzione degli ultimi 12 mesi però l’andamento è piatto e il gap negativo rispetto ai massimi toccati dalle quotazioni nel capoluogo campano a maggio 2012, a meno 23,5%.

Quatto sono i centri che non hanno subito variazioni, tra questi Roma, l’unico dei grandi mercati con prezzi di richiesta invariati rispetto a tre mesi fa. Nello stesso periodo Napoli (3,4%), Torino (1%) e Milano (0,8%) hanno continuato a mostrare segni di miglioramento.

La lunga serie di rincari colloca Milano (4.868 euro/m²) al primo posto nella classifica delle città più care per chi deve sostenere l’acquisto della casa davanti a Bolzano (4.474 euro/m²), Venezia (4.423 euro/m²) e Firenze (4.010 euro/m²). Nella parte bassa della graduatoria la più economica è Biella con un prezzo medio di 691 euro/m².