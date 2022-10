Fissata l'autopsia sul giovane rider. Glovo lo licenzia, poi il dietrofront

Domani, mercoledì 5 ottobre, sarà eseguita l'autopsia sulla salma di Sebastian Galassi. Nel fine settimana il giovane rider fiorentino è morto mentre stava lavorando, è stato investito da una Land Rover in città, a Rovezzano all'incrocio tra via De Nicola e via Gobetti.

Sono al vaglio degli investigatori i video delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Unico indagato per omicidio stradale è il conducente del Suv: secondo alcune testimonianze è passato col giallo al semaforo.

Intanto fa discutere l'azione di Glovo, società di delivery per cui lavorava Galassi. Glovo infatti avrebbe licenziato il 26enne: sarebbe arrivata una mail sulla casella postale del giovane, il licenziamento sarebbe avvenuto "per il mancato rispetto di termini e condizioni". Glovo però si sarebbe scusata con la famiglia della vittima, dicendo che la mail è partita per errore e che contribuirà alle spese per il funerale.