Chiavi della città a Berrettini, che sarà con Sinner all'attesissimo Firenze Open

Il Firenze Open, torneo Atp 250, segna il ritorno del grande tennis in città. Dal 10 ottobre il PalaWanny diventa il centro del tennis e saranno presenti grandi nomi dello sport italiano: su tutti Jannik Sinner e Matteo Berrettini, oltre a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, ma anche top player internazionali del calibro di Auger-Aliassime, Brooksby, Bublik e Nakashima. Oppure giovani italiani promettentissimi come Nardi, Passaro e il pisano Maestrelli.

Se per Sinner c'è qualche dubbio dato l'infortunio recente, non ci sono punti interrogativi per Berrettini. Il tennista romano, tifoso della Fiorentina, riceverà le chiavi della città di Firenze: sarà premiato lunedì sera al Franchi prima di Fiorentina-Lazio. "Consegneremo le chiavi a Berrettini - ha detto il sindaco Dario Nardella - in segno di amicizia, stima e gratitudine. Il mio sogno? Poterlo accompagnare in visita a Palazzo Vecchio".

Il grande tennis, dunque, torna in riva all'Arno. L'Atp di Firenze si giocherà dal lunedì al sabato con sessioni diurne (a partire dalle 11) e serali (dalle 19.30), la domenica le finali di singolare e di doppio. Era dal 1994 che non si giocava un torneo così importante.

Per adesso sono 16mila i biglietti venduti, ma l'obiettivo è di arrivare a 25mila. Prevista la presenza di 19 broadcast internazionali, che copriranno la diffusione delle immagini del torneo in tutti i continenti. In totale è stato stimato una ricaduta economica da 2 milioni di euro per il territorio.