Gli rubano la bici, la polizia la ritrova e lui manda una lettera di ringraziamento agli agenti

Gli hanno portato via la mountain bike mentre era al bar, la polizia l'ha ritrovata e gliel'ha restituita, infine lui ha scritto una sentita lettera di ringraziamento agli agenti. Una storia a lieto fine è avvenuta pochi giorni fa a Firenze.

Giovedì 29 settembre un uomo si è fermato in piazza Puccini per un caffè. Ha lasciato la sua mountain bike professionale - dal valore di 7.500 euro - nel portabagagli dell'auto. Qualcuno però ha forzato il carrello posteriore e l'ha portata via. La polizia si è messa subito sulle tracce del ladro.

Dopo un'ora o poco più, gli agenti hanno visto sfrecciare in zona Cascine una bici identica a quella rubata. Hanno fermato un 36enne, originario di Livorno e non nuovo a reati simili, e lo hanno denunciato per ricettazione. La bici è stata subito riconsegnata alla vittima, che ha ringraziato gli agenti.

Con le sue parole viene elogiato l’operato dei due agenti delle volanti che hanno recuperato il maltolto e del questore Auriemma che ha invece coordinato le ricerche.

L’appassionato sportivo scrive: “…per me pedalare vuol dire vivere… il ciclismo è il mio equilibrio che mi è stato portato via il 29 settembre insieme alla bici comprata con tanti sacrifici… Mi sento in dovere - continua poi il ciclista - di informarla che ho verificato attimo per attimo il senso del dovere, la grande dedizione al lavoro, la disponibilità, l’attenzione alle esigenze dei cittadini che animano i Suoi agenti… La ringrazio Signor Questore per l’impegno e la professionalità dei suoi uomini che mi hanno restituito un bene… per me essenziale…”.