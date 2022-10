Birdgardening ad Arnovecchio, visita guidata nella natura di Empoli

Una visita guidata a tema sul birdgardening e, in particolare, sulle piante da utilizzare per favorire le presenze della fauna selvatica. E' l'appuntamento da non perdere per chi vuole fare nuove scoperte, curiosando nell'affascinante mondo della natura, in programma domenica 9 ottobre 2022, in orario 9 - 11, nell’oasi di Arnovecchio, a Empoli.

L’area di Arnovecchio, gestita dal Centro RDP Padule di Fucecchio per conto del Comune di Empoli, è un’oasi naturalistica che può essere considerata a tutti gli effetti anche un esempio di birdgarden, un modello da cui trarre spunti per il proprio giardino: lungo il sentiero sono stati piantumati arbusti appartenenti a specie autoctone (biancospino, sanguinello, prugnolo e berretta da prete), scelti fra quelli che in autunno-inverno producono frutti graditi agli uccelli e ai piccoli mammiferi del bosco.

La visita consentirà di osservare da vicino tutto questo e di conoscere meglio arbusti e attrezzature per il birdgarden, ma ci sarà anche una sosta ai capanni posizionati lungo il percorso per l’osservazione degli uccelli acquatici presenti nel lago. Gli organizzatori consigliano di portare il binocolo. Ad accogliere i visitatori nell’oasi ci sarà come sempre una guida ambientale del Centro RDP Padule di Fucecchio.

La visita è gratuita ma a numero chiuso ed è gradita la prenotazione da effettuare scrivendo a fucecchio@zoneumidetoscane.it .

Nel mese di ottobre, l’area naturale protetta di Arnovecchio è sempre aperta al pubblico, ad accesso libero e senza prenotazione, il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica mattina dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile contattare il Centro RDP Padule di Fucecchio (tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it) o visitare la pagina Facebook dedicata "Oasi Arnovecchio - Area naturale protetta".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa