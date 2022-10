Consulta Ponte a Egola, Guazzini (CambiaMenti): "Contestazioni su decisioni non prese"

Ieri sera si è tenuta una riunione della Consulta di Ponte a Egola, dove il Sindaco è stato fatto oggetto da parte dei cittadini presenti di puntuali contestazioni, che hanno ripreso questioni e proposte da noi più volte sollevate attraverso interventi pubblici, interpellanze e mozioni.

In particolare c'è stato un attacco feroce sul tema del recupero delle concerie, su cui dal report del percorso di partecipazione avviato in vista dell'elaborazione del nuovo Piano Strutturale emergono solo vaghi propositi e indicazioni generiche. Più in generale si è contestato il metodo scelto, che ha portato anziché al coinvolgimento degli organismi territoriali e delle forze politiche fin dalla fase di eleborazione del piano, a un percorso partecipativo costruito molto più per l'immagine che per la sostanza. Si è affermato che la rigenerazione urbana delle concerie di Ponte a Egola è non un tema di interesse della sola frazione, ma il tema da cui traguardare l'insieme delle previsioni di sviluppo e completamento del Piano Strutturale, e si è messa in guardia l'Amministrazione dal prendere qualsiasi decisione su questo tema senza passare da una consultazione non formale con la Consulta e con la popolazione di Ponte a Egola.

Sono state duramente contestate altre scelte (dal trasferimento dei servizi, alle decisioni prese e a quelle non prese sulle rotatorie nella Tosco-Romagnola, alla mancanza di chiarezza sul distretto socio-sanitario, alla Casa della Salute).

E in particolare è emersa un'importante proposta: quella di chiedere al Comune di acquisire l'area dell'M3 ex-Icla che è stata messa all'asta, per risolvere in questo modo l'annosa questione dell'eliminazione di un grave fattore di rischio ambientale nella frazione di Ponte a Egola, e per dare risposte, d'intesa con la Consulta, a esigenze di interesse pubblico della frazione: ad esempio l'ampliamento degli spazi verdi e ricreativi e degli impianti sportivi, la realizzazione di una struttura polivalemte destinata alle associazioni e a servizi per la frazione di Ponte a Egola.

Come Gruppo CambiaMenti ci faremo carico di provocare una discussione celere del Consiglio Comunale su questo punto presentando un emendamento aggiuntivo alla mozione che abbiamo presentato sugli indirizzi del DUP e del Bilancio 2023, che è già in fase di calendarizzazione.

Manola Guazzini, capogruppo CambiaMenti