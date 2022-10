Controlli nel weekend a Livorno: due denunce per guida in stato di ebbrezza, chiuso un bar

Due sanzioni per guida in stato di ebbrezza, circa 5.000 euro in sanzioni amministrative comminati ad esercizi commerciali ed un’attività sospesa. È il bilancio di un fine settimana di serrati controlli svolti dai carabinieri di Livorno con l’intervento dei reparti speciali del N.I.L. – Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del N.A.S. – Nucleo Carabinieri Anti Sofisticazioni e Sanità.

I militari dell’Arma hanno svolto una capillare azione di controllo di persone e mezzi nell’area centrale della città tra piazza della Repubblica, piazza XX Settembre e piazza dei Mille.

Serrati anche i controlli in materia di circolazione stradale durante i quali un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: è stato controllato dopo che, evidentemente a causa dell’alcool, è uscito fuori strada con la propria autovettura senza, per fortuna, coinvolgere nessuno; oltre i 2 punti il tasso alcolemico rilevato con la legge che fissa il limite a 0,5 . Sempre per guida in stato di ebbrezza è stato multato un giovane nei pressi del The Cage, per lui non è scattata la denuncia poiché il tasso alcolemico rilevato era inferiore a 1,5. Per entrambi sospesa la patente e sottoposta a fermo l’autovettura.

Le attività di controllo hanno poi interessato diverse attività commerciali, in particolare i carabinieri del NIL di Livorno hanno sospeso l’attività di un bar nella zona del Centro, gestito da cittadini cinesi, poiché priva della documento di valutazione rischi, indispensabile per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, comminata anche una sanzione di euro 1.900. Per riprendere l’attività l’esercizio dovrà sanare le mancanze rilevate e versare un’ulteriore multa di euro 2.500.

I NAS hanno invece sottoposto a controllo un’attività di barberia e parrucchiere, sempre ubicata nella zona del centro, dove sono state rilevate condizioni igieniche precarie e pertanto comminate sanzioni per oltre 1.000 euro.