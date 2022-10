Da Luis Sal a Tommycassi e Ambra Sabatini: oltre 60 gli speaker del Next Generation Fest

Sono oltre 60 gli speakers che sabato 5 novembre, dalle 10.30 alle 23, animeranno il Next Generation Fest al Teatro del Maggio Fiorentino, dove sono attesi 2000 ragazze e ragazzi della Generazione Z. Tra talk, esperienze immersive e interazioni con il pubblico, ci saranno atleti, scrittori, artisti, attori, docenti, imprenditori che hanno a cuore la responsabilità sociale, esperienze di cooperazione e di innovazione. Personalità note al grande pubblico o nel mondo dei social.

A condurre ci saranno la giornalista Veronica Maffei, il conduttore Nicolò De Devitiis (inviato de Le Iene e speaker radiofonico per Radio 105) e il duo di attori comici I Sansoni.

L'evento, il cui programma è in progress, vedrà anche il coinvolgimento della creator Alessia Lanza. Sul palco si alterneranno: il videomaker/regista/youtuber Luis Sal; la digital content creator Muriel; l’attore e content creator Tommycassi; la graphic journalist e autrice Takoua Ben Mohamed; il content creator Wikipedro; la chef e imprenditrice Isabella Potì; il regista e content creator Emanuele Malloru; la campionessa di salto in lungo Larissa Iapichino; la giornalista tv e digital Chiara Piotto; la content creator Benedetta De Luca; la D&I manager Ilaria Galbusera; il cantante Matteo Romano; lo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli; l'autrice e digital strategist Maria Cafagna; il peer-educator Brian Signorini; il conduttore e giornalista Marco Carrara; l'attore Jonathan Canini; il ceo e founder di Reasoned art Giulio Bozzo; la founder e presidente di Animenta Aurora Caporossi; lo scrittore Giacomo Mazzariol; lo psichiatra Paolo Crepet; la ricercatrice Teresa Fornaro; il fondatore e presidente di Talent Garden Davide Dattoli; il ceo di Cecere management Yari Cecere; il presidente della cooperativa La Paranza Giovanni Maraviglia; la training manager e career mentor Fabiana Andreani; il capo Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei ministri Marco De Giorgi; lo streamer & digital content creator Savyultras90; la presidente del Consiglio nazionale dei giovani Maria Cristina Pisani; il docente di demografia Alessandro Rosina; il fondatore di Kama.sport Carlo Bertelli; la band musicale Eugenio In Via Di Gioia; l’atleta paralimpica Ambra Sabatini; il ceo e founder di Garipalli Luca De Bellis.

Previste, tra altre, performance dei digital dancers Urban theory e dell'immersive artist Anna Zhilyaeva.

Next Generation Fest è promosso dalla presidenza della giunta regionale della Toscana e Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. È inserito nel calendario dell’Anno europeo dei giovani 2022 voluto dalla Commissione europea. Realizzato con Fondazione sistema Toscana e il Teatro del Maggio Fiorentino, è interamente finanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale).

Ngf ha come media partner Dire Giovani, Qn-La Nazione e Luce!, Il Tirreno, Rds Next e Intoscana.

I partner dell’evento sono Search on e Wmf (We make future) e Treedom, che durante lo speech del suo Ceo e founder Federico Garcea, regalerà 150 alberi al pubblico presente, attraverso un codice Qr: gli utenti potranno "adottare" un albero, che formerà la foresta dedicata al Next Generation Fest.

Fonte: Regione Toscana