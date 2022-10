Evento a Corniola con Don Luca Mazzinghi

Domenica prossima alle ore 16.30 la parrocchia di Corniola (Empoli) avrà il piacere di ospitare Don Luca Mazzinghi. Il professore della pontificia università gregoriana, biblista di fama internazionale, sarà presente nella parrocchia empolese per parlare del tema: "attraversare il deserto guidati dalla Parola". Fiorentino di nascita, viceparroco di Montelupo fiorentino ad inizio degli anni novanta, Mazzinghi è attualmente parroco di San Romolo a Bivigliano e vanta nel suo curriculum importanti e prestigiosi incarichi accademici che ne fanno uno dei più importanti studiosi della Bibbia. Ad introdurre l'incontro sarà il parroco di Corniola, Don Andrea Menestrina.

Il pomeriggio con Don Mazzinghi si inserisce all'interno di un programma che la parrocchia di Corniola ha messo a punto questa estate per valorizzare il suo prezioso chiostro adiacente alla chiesa e che ha già portato sulla collina empolese il Senatore Vannino Chiti, Don Roberto Breschi, la musica messicana mariachi ed il vescovo emerito di Fiesole monsignor Mario Meini.

L'incontro con Don Mazzinghi, in caso di maltempo, si terrà in chiesa. L'ingresso è libero.