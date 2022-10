Famiglie al Museo, archeologia e laboratori con l'argilla a Montelupo

F@Mu, la giornata delle famiglie al Museo, giunta all'ottava edizione è diventato ormai l'evento culturale dedicato alle famiglie con bambini più grande e importante d'Italia.

In un momento storico in cui la cultura in Italia soffre particolarmente, esistono nel contesto italiano moltissime realtà che stanno portando avanti un programma di offerta culturale per le famiglie con bambini di altissimo livello.

I Musei si stanno organizzando per rendere accessibili alle famiglie le loro proposte partendo dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale

Il sistema museale di Montelupo aderisce con due iniziative, una proposta dal Museo Archeologico e l'altra proposta dal Museo della ceramica.

Si parte sabato 8 ottobre. Il Museo Archeologico propone "Invenzioni di altri tempi!", un evento gratuito per tutta la famiglia. I partecipanti visiteranno il museo attraverso un divertente gioco scoprendo nelle vetrine, tra i reperti, quali sono gli antenati degli oggetti moderni che usiamo tutti i giorni.

Sono previsti due turni alle 10.00 e alle 11.00 ed è necessario prenotarsi entro le ore 13.00 di venerdì 7 ottobre chiamando o inviando messaggio Whatsapp al 347 1067746.

Domenica 9 ottobre il Museo della ceramica invita "Tutti al museo!" con visite guidate, laboratori, dimostrazioni. "Diversi ma Uguali" è il titolo di F@Mu 2022, un tema che invita a riflettere sul ruolo dei musei in un’ottica di inclusione e accessibilità nei confronti dei pubblici più diversi. I bambini partecipanti riceveranno in omaggio il kit della giornata, che include il taccuino di Geronimo Stilton, la mascotte di questa edizione.

Alle 16.00 prevista una visita guidata con laboratorio fotografico "Giochi di sguardi". Il Museo Montelupo accoglie adulti e bambini con una visita guidata speciale per famiglie, durante la quale l’operatore condurrà i partecipanti in un percorso di 10 giochi fotografici, da realizzare con i propri smartphone, per incontrare le opere d’arte.

A partire dalle 17.00 Laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace: Manipolare l’argilla. Il laboratorio è preceduto da una breve introduzione storica sulla maiolica di Montelupo e sulla sua tecnologia. Segue un corso di manipolazione dell’argilla, presso il laboratorio didattico, dove i ragazzi sperimenteranno con le proprie mani, sotto la guida di personale esperto, le tecniche di base per la realizzazione di varie forme della ceramica di Montelupo.

Informazioni

Ritrovo ore 16.00 al Museo della Ceramica.

Età consigliata per il laboratorio: 5-12 anni

Costo visita guidata museo e fornace: 5 euro, gratuito fino a 18 anni (include ingresso al museo) e costo laboratorio per bambini e ragazzi 5 euro e include la restituzione degli oggetti prodotti durante il laboratorio

Prenotazioni: info@museomontelupo.it - 0571 1590300

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa