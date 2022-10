Famiglie al Museo 2022, a Empoli cinque appuntamenti per grandi e piccini

Per i musei di Empoli, l’arrivo dell’Autunno segna la ripresa delle attività con la rassegna Famiglie al Museo. Un appuntamento attesissimo che, anche in questa edizione, propone tante occasioni per vivere le sale dei musei empolesi in maniera originale e inusuale. Entrando nel dettaglio, per l’edizione 2022 sono state progettate cinque iniziative che coinvolgeranno quattro dei sei musei cittadini. Quando? Fra ottobre 2022 e dicembre 2023. Come? Abbracciando ben due iniziative di rilievo nazionale, F@MU2022 e l’evento organizzato da Kid Pass, "Avventure tra le pagine". Da segnalare anche una novità, in cartellone i 4 gennaio 2023: "Nonni, vi porto al museo!". E' un evento pensato per rispondere alle richieste delle famiglie con bambini da 3 a 6 anni, una proposta una tantum che, se incontrerà il favore degli utenti, sarà replicata in primavera.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 9 ottobre 2022, in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU), che quest’anno si svolgerà all’insegna del tema "Diversi ma uguali", nella convinzione che la valorizzazione di ogni tipo di diversità sia uno strumento fondamentale di inclusione sociale. Il Museo del Vetro sarà teatro di un laboratorio sensoriale nel corso del quale, attivando tatto, udito, olfatto e vista, gli oggetti conservati nel museo saranno svelati ai bambini e ai l loro genitori da una nuova prospettiva.

Le iniziative successive si svolgeranno, sempre di domenica, alle 16.30, fino all’11 dicembre.

Il programma di Empoli Mu6ei

9 ottobre, ore 16.30 – Museo del Vetro

SENSAZIONI – F@MU 2022

Alla scoperta del Museo del Vetro attraverso un percorso che permetterà ai bambini di sperimentare e giocare con i sensi, per osservare da una nuova prospettiva gli oggetti custoditi nel Museo.

Target: bambini da 6 a 11 anni con i loro genitori

23 ottobre, ore 16.30 – Museo Civico di Paleontologia

LA LISTA DEGLI ASSENTI

In tutti i continenti, dai mari del sud fino alle coste del nord e nelle isole più remote del pianeta, sono moltissime le specie animali che si sono estinte per sempre e altre sono a rischio estinzione. Nelle sale del museo, un gioco per riflettere sull’importanza della biodiversità e il rispetto dell’ambiente.

Target: bambini da 6 a 11 anni con i loro genitori

3 novembre, ore 16.30 – Museo della Collegiata

SANTI, CAVALIERI E CASTELLI – KID PASS

Accompagnati dal nostro fidato cavaliere Martino, ispirati da letture ad alta voce, saremo catapultati in storie avventurose e fabbricheremo gli oggetti che ci accompagneranno in questo viaggio.

Target: bambini da 6 a 11 anni con i loro genitori

27 novembre, ore 16.30 – Casa del Pontormo

CASA E BOTTEGA

Come nella bottega di un antico vasaio, utilizzeremo l’ingobbio per decorare supporti in argilla ispirandosi ai motivi delle ceramiche recuperate durante gli scavi nella Casa di Jacopo e nel borgo di Pontorme.

Target: bambini da 6 a 11 anni con i loro genitori

11 dicembre, ore 16.30 – Museo della Collegiata

I COLORI DEGLI ANGELI

Siamo vicini al Natale e tutti gli angeli raffigurati nel Museo sembrano ricordarcelo! Cherubini, serafini, arcangeli, angeli suonanti. Proviamo a rappresentarne anche uno tutto tuo?

Target: bambini da 6 a 11 anni con i loro genitori

4 gennaio 2023, ore 16.30 – Museo del Vetro

NONNI VI PORTO AL MUSEO!

Che dono prezioso sono i nonni! Una piacevole occasione per ascoltare i loro racconti, le loro storie mentre realizziamo una particolare calza della Befana.

Target: bambini da 3 a 6 anni con i loro nonni

Prenotazioni

Massimo 15 bambini per ogni attività.

La prenotazione è obbligatoria entro le 18 del sabato antecedente l’iniziativa scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 76714.

Costo delle attività

1 solo appuntamento: € 15.00 a famiglia

Carnet di 3 appuntamenti: € 30.00 a famiglia

Contatti

Empoli Musei

Tel 0571 76714

empolimusei@comune.empoli.fi.it

www.empolimusei.it

