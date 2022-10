Inizio in salita per l'Eccellenza Abc, gli U17 cadono contro San Miniato

L’Etrusca San Miniato resta tabù per l’Under 17 Eccellenza di coach Paolo Betti. Nell’atteso big match che ha aperto ufficialmente le danze, i gialloblu non sono riusciti a riscattare la finale regionale persa la scorsa stagione, quando l’Etrusca conquistò il titolo Campione Toscano al termine di un bellissimo match. E anche stavolta la formazione di coach Regoli ha avuto la meglio conquistando il primo round di questa stagione: 82-72 il finale al palazzetto Fontevivo.

Una gara come da pronostico combattuta ma giocata sottotono dai gialloblu, in particolare nell’approccio quando le maglie della difesa castellana non sono riuscite a contenere l’attacco locale, autore di ben 30 punti nella prima frazione, poi chiusa sul +10 (30-20). Un gap che l’Abc ha ridotto nel secondo quarto, quando ha alzato l’intensità difensiva toccando il -4 al riposo lungo (44-40). Al rientro, però, l’Etrusca è apparsa più mordente allungando nuovamente e tornando sulla doppia cifra di vantaggio alla terza sirena (67-57). Un divario che nell’ultimo quarto, nonostante il grande equilibrio in campo, i gialloblu non sono riusciti a colmare lasciando all’Etrusca i primi due punti di questa stagione.

Domenica alle ore 18 al PalaBetti il debutto casalingo nel derby contro il Biancorosso Empoli.

ETRUSCA SAN MINIATO – ABC CASTELFIORENTINO 82-72

Tabellino: Rosi 17, Merlini 7, Raggini 10, Filomeno 12, Damiani 2, Viviani 10, Marchetti 2, Ticciati 10, Bartolini 2, Lilli ne, Leti, Vallerani. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 30-20, 14-20, 23-17, 15-15.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa