Investito da un treno a sud di Livorno, grave 54enne

Grave incidente sui binari a Antignano. Un 54enne di origini tunisine è stato investito da un treno a pochi passi da Livorno alle 15.30 di martedì 4 ottobre. Il fatto è avvenuto vicino a via del Littorale.

Sul posto la Misericordia di Livorno e quella di Antignano, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco. Il 54enne è stato portato in gravi condizioni all'ospedale labronico: stando alle informazioni in arrivo, non sarebbe in pericolo di morte. Presenti anche le forze dell'ordine per capire i motivi dell'incidente.

Il traffico ferroviario ha subito gravi ritardi e sospensioni. Sono stati attivati autobus sostitutivi per fare da spola tra Grosseto e Livorno.