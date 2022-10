Lavori di asfaltatura a Santa Croce sull'Arno, intervento da 215mila euro

Ha preso avvio oggi il lavoro di asfaltatura della pavimentazione stradale maggiormente deteriorata e usurata di alcune strade del territorio di Santa Croce sull'Arno.

L’intervento complessivo, che, salvo la revisione dei prezzi, ammonta a oltre 215mila euro, prevede il ripristino dei sottofondi e del manto stradale di via Petrarca e di via Vallini, rifacimenti parziali dell’asfalto di via Morante, di via Basili e di piazza Matteotti, lato strada, e la ricostruzione completa di un tratto di marciapiede posto su viale Di Vittorio e via Giovanni XXIII e di un tratto di marciapiede di via Amendola in corrispondenza di Largo Caduti di Nassiriya.

Tutto il progetto sarà completato dalla realizzazione di nuova segnaletica orizzontale.

“Un investimento consistente che mira a migliorare la viabilità di alcune strade santacrocesi e di conseguenza la sicurezza per i veicoli che le percorrono” afferma la sindaca Giulia Deidda. “Dopo aver messo in sicurezza gran parte delle strade maggiori nel centro abitato, continuano gli interventi su strade minori ma comunque transitate e abitate. Con questi interventi riusciremo a ripristinare due strade nella loro interezza ed effettuare altri interventi in strade particolarmente soggette a traffico. Dove necessario saranno sistemati i cordonati e le zanelle dei marciapiedi, saranno messi a quota i chiusdini e effettuati nuovi collegamenti della fognatura bianca con caditoie per la raccolta di acque meteoriche.”

“L’ufficio tecnico ha redatto il progetto definitivo dei lavori da effettuare con questo appalto che va ad inserirsi in un quadro più ampio di interventi, alcuni dei quali già effettuati, altri in via di completamento e altri che verranno avviati non appena possibile, come il progetto della messa in sicurezza di alcuni marciapiedi” conclude l’assessore ai lavori pubblici Daniele Bocciardi.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno