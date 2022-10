Fucecchio piange la scomparsa della maestra Liliana Francioli

Fucecchio perde un'anima candida, una persona ricordata da tutti e da tutte. Se ne è andata Liliana Francioli, maestra alla scuola materna, che ha cresciuto generazioni di ragazzi e ragazze.

Nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 ottobre è venuta a mancare la docente, originaria di Certaldo. Nei mesi scorsi aveva contratto un tumore, che non le ha lasciato scampo.

A piangerla non sono solamente i familiari, ma anche gli ex alunni. "Ti ricorderemo per il tuo sorriso e la tua gentilezza" scrivono in molti su Facebook.

I funerali si terranno presso la collegiata a Fucecchio nella mattina di giovedì 6 ottobre.