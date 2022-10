Il motociclista e il pianista: ecco chi sono i giovani fucecchiesi dell'anno

La meglio gioventù. Il titolo del celebre film di Marco Tullio Giordana sintetizza più di ogni altro concetto il significato che l'amministrazione comunale di Fucecchio ha dato al premio Leone Rampante di quest'anno. Il Consiglio Comunale, all'unanimità, ha deciso di accogliere le proposte della Giunta e di assegnare il suo riconoscimento più ambito a due millennials che hanno già fatto strada a livello internazionale.

Due autentici fuoriclasse nel loro campo. Lorenzo Bernini, classe 2002, è reduce dalla gara mondiale SeiGiorni di moto enduro disputata a settembre in Francia, dove ha difeso i colori della nazionale italiana. Pierpaolo Buggiani, pianista prodigio che a 16 anni ha già conquistato le ribalte internazionali, invece è reduce dal secondo posto al prestigiosissimo Ettlingen International Piano Competition, uno dei più importanti concorsi per giovani pianisti d'Europa.

Due giovani fucecchiesi accomunati dal talento e dalla passione. E accomunati anche dal suono: quello dei più bei brani di musica classica per Pierpaolo, quello del rombo della sua moto Beta per Lorenzo. Sono loro i fucecchiesi dell'anno: premiati ieri sera nell'auditorium del centro aggregativo La Calamita di fronte a un numeroso pubblico che ha riservato ai due ragazzi calorosissimi applausi.

La cerimonia è stata condotta dal sindaco Alessio Spinelli e dall'assessore alla cultura Daniele Cei (alla presenza dei rappresentanti della giunta, del consiglio comunale e dell'Anci) che hanno ricordato le precedenti edizioni del Leone Rampante.

Un premio voluto nel 2004 dall'allora assessore Riccardo Cardellicchio che nel corso di questi ultimi 18 anni ha visto protagonisti nomi importanti dello sport come Alessandro Lambruschini, Andrea Tafi, Simone Buti e Massimiliano Alvini, delle scienze come il prof. Paolo Aglietti e i ricercatori Fulvio Gini e Giuseppe Catastini, dell'imprenditoria come Stefano Nesi, Marianna Rosati, Alessandro Nieri e Ivo Mancini, della musica come Riccardo Donati, Fabio Bagnoli e il dj Federico Scavo o dell'arte della pubblicità come quella di GiovannI Settesoldi. Tutti cittadini fucecchiesi che si sono distinti nei loro settori fino a raggiungere risultati prestigiosi e, in alcuni casi, fino a far conoscere il proprio nome al di fuori dei confini nazionali. Proprio come hanno fatto i due giovani "leoni" Lorenzo Bernini e Pierpaolo Buggiani.

"Quest'anno - ha spiegato il sindaco - volevamo dare il premio a due ragazzi come un segno di speranza per il futuro delle nuove generazioni. Oggi è sempre più difficile trovare giovani che sviluppino una vera passione, spesso perché omologati dalla pervasività dei social e delle moderne tecnologie che li "costringono" ad adeguarsi a modelli imposti dall'esterno, magari dall'influencer di turno. Questi due nostri concittadini, invece, esprimono al massimo il loro talento nella disciplina che li ha appassionati fin da bambini. Rappresentano un bell'esempio per tutti. Quando li ho contattati per informarli che li avremmo premiati con il Leone Rampante si sono emozionati molto, anche a dimostrazione della genuinità del loro carattere e dell'umiltà che hanno saputo mantenere nonostante i traguardi raggiunti già in giovane età. Il premio a questi due ragazzi, inoltre, vuol essere anche un riconoscimento per tutti i giovani che in questi anni si sono dimostrati bravissimi ad accettare e rispettare tutte le restrizioni imposte dal Covid. Loro che più di altri hanno visto limitata la propria socialità hanno saputo essere d'esempio per tutti in questa fase così critica".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa