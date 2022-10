Maxi rissa con cinquanta persone in centro a Firenze

Sono in corso indagini della polizia per una maxi rissa in centro a Firenze a cui avrebbero partecipato cinquanta persone. Sono sei gli identificati, si tratta di due persone di origini albanesi, una di origine gambiana e tre di origini senegalesi. Rischiano una denuncia per rissa.

Lo scontro ci sarebbe stato alle 4 di martedì 4 ottobre. Gli addetti alla vigilanza di una discoteca nel centro hanno chiamato il Nue 112 per segnalare una lite per strada tra due o tre albanesi, uno dei quali armato di coltello. Questi erano già stati allontanati dal locale poco prima, perché discutevano animatamente e disturbavano gli altri clienti.

La polizia è intervenuta tra piazza della Repubblica e via Pellicceria e si è trovata di fronte un tafferuglio con cinquanta persone. Alcune si stavano affrontando con bottiglie di vetro rotte. Quasi tutti sono scappati, fuorché i sei succitati.

Secondo un testimone, a scontrarsi per strada sarebbero stati un gruppo di albanesi contro alcune persone di origine africana, una delle quali avrebbe brandito un cartello stradale prima di allontanarsi a bordo di un'auto con altre tre persone. La vettura è stata rintracciata poco dopo da una volante, secondo quanto ricostruito, in piazza dell'Unità e qui gli agenti hanno identificato gli altri quattro protagonisti della zuffa.