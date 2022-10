Resistenze operaie e contadine: tre giorni assieme a Genuino Clandestino

Tre giorni di iniziative tra Firenze, Mondeggi e, in chiusura domenica, l'ex Gkn di Campi Bisenzio. Un programma articolato dove sottolineare la forte convergenza tra resistenze contadine e resistenze operaie, tra tutela del territorio e diritti del lavoro. L'assemblea nazionale di Genuino Clandestino 2022 prende il via in piazza Tasso a Firenze venerdì 7 ottobre, con la presentazione del libro "Contadine si diventa" di Laura Castellani, per poi spostarsi a Mondeggi per la serata e per tutta la giornata di sabato dove, tra i vari tavoli tecnici e tematici programmati, alle 14.30 ci sarà quello organizzato in collaborazione con il Collettivo di fabbrica ex Gkn e con il coordinamento ecologista toscano.

Una convergenza necessaria che si concretizzerà l'indomani, domenica 9 ottobre, davanti ai cancelli dello stabilimento ex Gkn a Campi Bisenzio con la presenza del mercato contadino e con due eventi di rilievo nazionale: l'assemblea delle fabbriche recuperare a partire dalle 10 del mattino e, dalle 10.30, l'assemblea pubblica "Resistenze operaie e contadine".

"La fabbrica pubblica integrata nel territorio" sottolinea l'RSU ex Gkn "compie il suo primo passo aprendo i cancelli ai movimenti contadini di Mondeggi e di Genuino Clandestino e ai cittadini tutti, rilanciando sulla necessità di scrivere noi stessi il nostro futuro. Non è un caso" sottolinea l'RSU "che domenica condividano gli stessi spazi il movimento delle fabbriche recuperate e di quello contadino, perché oggi più che mai è necessaria una forte saldatura tra le realtà sociali per ribaltare una volta per tutte i rapporti di forza in questo Paese. L'assemblea di domenica" conclude l'RSU "porterà alla presentazione di un documento che descriverà i prossimi passi della riorganizzazione del presidio e della fabbrica, per rilanciare un'esperienza di lotta tra le più rilevanti nel nostro Paese, guardando alla grande manifestazione di convergenza del prossimo 22 ottobre a Bologna".

"Nel maggio scorso durante l’incontro intergalattico delle reti territoriali di Genuino Clandestino nei territori campani fu deciso che il prossimo consueto appuntamento autunnale si sarebbe svolto in Toscana" sottolinea il movimento di Genuino Clandestino. "La scelta fu dettata dal coincidere, nei territori toscani, di tre importanti vertenze: l’ esperienza di Mondeggi Bene comune fattoria senza padroni, una vera e propria sperimentazione sociale e produttiva che racchiude in sé tutto l’immaginario mosso da Genuino Clandestino, fatto di neocontadinità che partendo dal “bene comune terra” pratica l’accesso ad essa in modo collettivo, dal basso e attraverso mutualismo e autogestione ne definisce il suo uso civico. La seconda vertenza è quella dell’Assemblea Ecologista Toscana, che racchiude al suo interno tutte le vertenze di comitati, gruppi, movimenti di persone in difesa dei propri territori e, non ultima, la vertenza degli operai della Gkn e la sua proposta di fabbrica integrata che produce ciò che serve al territorio, grazie anche alla convergenza col mondo ecologista e contadino".

Fonte: Ufficio stampa