Rissa fra giovani per frasi omofobe, indagini in Valdichiana

Delle frasi omofobe avrebbero scatenato un'aggressione nella Valdichiana aretina. La vicenda, accaduta sabato 1 ottobre, è emersa solo nelle ultime ore.

A Castiglion Fiorentino, davanti a due locali notturni, sono protagonisti tre giovani. Un loro conoscente, proveniente da Cortona, sarebbe stato oggetto di offese omofobe da parte di un gruppo di ventenni.

I tre si sarebbero dunque avvicinati al gruppo per chiedere conto delle frasi. In quella circostanza però sarebbero stati presi a pugni in faccia. Uno dei tre aggrediti, un 23enne, avrebbe ricevuto una bottigliata alla nuca. Sul posto i sanitari inviati dal 118. Il 23enne ha poi sporto denuncia.

Da parte dei carabinieri è in corso l'esame delle immagini registrate dalle telecamere per individuare le altre persone convolte. La zona è videosorvegliata.