Si parla di Baudelaire con Alessandro Piperno alle Serre Torrigiani

Mercoledì 5 ottobre Alessandro Piperno è protagonista dell’appuntamento fiorentino del Festival della Bellezza, la manifestazione nei luoghi simbolo dell’arte e della cultura italiana.

Alle 18.30 alle Serre Torrigiani il noto romanziere e critico letterario racconta poesia, arte e natura in Baudelaire. Del celebre poeta, dandy dall’infallibile intuito estetico, viene messa in luce la considerazione della natura in rapporto all’artificio umano. “Non appena si esce dall’ordine della necessità e dei bisogni per entrare in quello del lusso e dei piaceri, si osserva che la natura non può consigliare altro che il delitto”.