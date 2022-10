Si taglia tre dita, infortunio sul lavoro nell'Aretino

Si è tagliato in modo parziale tre dita della mano sinistra mentre lavorava. Il fatto è avvenuto in un'azienda di Pratovecchio, provincia di Arezzo, e l'operaio era impegnato al taglio di pezzi di pvc da riciclare.

L'infortunio sul lavoro è accaduto in una ditta specializzata in produzione di porte in alluminio. Subito soccorso il ferito, un 40enne della zona, che è stato trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri e i sanitari inviati dal 118.