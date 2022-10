Sipario Blu, una stagione "grandi firme" al Pacini di Fucecchio: il programma

Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli con il direttore artistico del Teatrino dei Fondi Enrico Falaschi (foto gonews.it)

Il teatro incontra le risate, i libri, la riflessione sul mondo contemporaneo e poi la musica, i rapporti irrisolti, lo sport. Un mix di emozioni e tematiche compongono il cartellone di "Sipario blu" l’ottava edizione della stagione di prosa 2022-23 del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio.

Sul palcoscenico di piazza Montanelli da ottobre 2022 a marzo 2023 saliranno comici come Gabriele Cirilli e Rosario Lisma, attrici della scena italiana come Veronica Pivetti, Anna Bonaiuto, Valentina Cervi, Beatrice Visibelli, la presenza internazionale dello scrittore Daniel Pennac e il campione mondiale di pallavolo Andrea Zorzi.

La stagione "Sipario blu - tradizione & innovazione" è organizzata dal Teatrino dei Fondi con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Questa mattina gli spettacoli in programma dall’autunno alla primavera dell’anno che verrà, sono stati presentati in una conferenza stampa al Nuovo Teatro Pacini, alla presenza del direttore artistico del Teatrino dei Fondi Enrico Falaschi e del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli.

Appena terminato il Festival Gaia, sabato scorso, il sipario a Fucecchio è già pronto a riaprirsi. Così il sindaco Spinelli, che ricorda l'inaugurazione del teatro di 9 anni fa, "una scelta vincente, rappresenta il cuore pulsante del paese. Questa stagione teatrale potrebbe essere degna di una grande città, anche molto più importante di Fucecchio. Abbiamo sempre cercato di lavorare per portare storie e nomi importanti e anche quest’anno abbiamo una nuova programmazione interessante. I numeri ci hanno fatto capire che il teatro a Fucecchio funziona ed è presente tutto l’anno, per tutte le età e le scuole, dalla cultura leggera a temi importanti. Nelle due legislature da sindaco - conclude Spinelli - una delle cose di cui posso vantarmi è proprio il teatro".

Una stagione "grandi firme". Così la chiama il direttore artistico Falaschi perché questa ottava edizione, nona se si considera il periodo Covid, "è composta da tutti artisti di grandissima levatura". Si tratta dell'ultimo anno di gestione del Teatrino dei Fondi, partito con affidamento di gara nel 2014 per la durata di 9 anni. Per questo, "vogliamo dare il meglio per la cittadinanza che ci è sempre stata vicino - aggiunge Falaschi, che preannuncia - da parte nostra c'è il desiderio di proseguire questa esperienza".

Accanto alla stagione di prosa c’è il programma riservato alle scuole "Ambarabà", che terminerà con un progetto sulla sicurezza e prevenzione sugli incidenti promosso da Comune di Fucecchio, ANMIL e Teatrino dei Fondi.

Sipario Blu, Nuovo Teatro Pacini: il programma

Sabato 29 ottobre alle ore 21:30 apre la stagione il noto umorista Gabriele Cirilli con Duepuntozero, una riflessione su ciò che vuol dire essere aggiornati, connessi, globali, veloci, e su come sopravvivere stando al passo con il tempo, tramite la continua ricerca della novità. Attraversando tutti i generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci al cabaret, canzoni da cantante vero, monologhi e gag irresistibili, Gabriele Cirilli porta in scena insieme a sé un po’ di persone, quelle che fanno parte della sua vita.

Mercoledì 30 novembre alle ore 21:30 salirà sul palcoscenico del Pacini, Daniel Pennac, con Dal sogno alla scena, uno spettacolo sul senso del teatro e della scrittura. Un percorso che intreccia il racconto diretto con diversi passaggi degli ultimi adattamenti teatrali di Daniel Pennac. Il mondo narrativo e onirico dell’autore anima la scena e il sogno è al centro della narrazione e il punto di partenza. Daniel Pennac, in scena con Pako Ioffredo e Demi Licata, con le musiche di Alice Loup e Antonio Urso, la regia di Clara Bauer, entra dal vivo fra le pieghe dei suoi libri e dei suoi ultimi spettacoli, incontrando il pubblico in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione.

Venerdì 16 dicembre alle ore 21:30 è la volta di Rosario Lisma, attore, autore e regista, volto noto anche del cinema, che è in scena con il brillante ed esilarante monologo Giusto. Una storia surreale, buffa e dolente di una diversità nel mondo contemporaneo, ma anche un invito a superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati. Giusto è un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco di spietato cinismo. I suoi colleghi d’ufficio, all’Inps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo.

Giovedì 19 gennaio alle 21:30 Veronica Pivetti va in scena con Stanno sparando sulla nostra canzone, una black story musicale di Giovanna Gra, musiche Alessandro Nidi. Lo spettacolo, incalzante dalle atmosfere retrò, è ambientato in America durante gli anni del pieno proibizionismo, dove la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati. Fra note e trascinanti canzoni della musica pop e rock, è protagonista della scena Veronica Pivetti, in arte Jenny Talento, fioraia di facciata ma, in realtà, venditrice d’oppio by night, che finisce col cedere alle avances di un giovane e inesperto giocatore di poker, Nino Miseria.

Sabato 25 febbraio alle ore 21:30 La compagnia Fanny & Alexander porta in scena il romanzo Addio fantasmi di Nadia Terranova, finalista al premio strega 2019, con l’interpretazione delle straordinarie attrici Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. Il romanzo è la storia di una donna, Ida Laquidara, alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre.

Venerdì 31 marzo alle ore 21:30 chiude la stagione Andrea Zorzi detto "Zorro": il pallavolista due volte campione del mondo che sale sul palco in compagnia dell’esplosiva attrice Beatrice Visibelli. Lo spettacolo La leggenda del pallavolista volante è un lavoro dove lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita. In un crescendo di momenti a tratti ironici ed esilaranti, con note malinconiche o persino drammatiche prende vita la biografia di un campione che ha segnato la nostra storia sportiva, riscoprendo con leggerezza la filosofia e il potenziale umano dello sport, al di là degli imperativi tecnici, economici e mediatici, con l’idea che nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si possa arrivare da nessuna parte.

Dal 5 ottobre è possibile rinnovare gli abbonamenti, dal 15 ottobre è possibile acquistare i nuovi abbonamenti e dal 22 ottobre sono in vendita i biglietti dei singoli spettacoli.

Tutto il programma su www.nuovoteatropacini.

Margherita Cecchin