Spaccia cocaina a Viareggio, arrestato 23enne

Un nuovo arresto per spaccio in Versilia: a Viareggio è finito in manette un 23enne di origini marocchine. Le indagini della municipale e della polizia hanno permesso di appurare che il giovane ha dato vita a una florida attività di spaccio tra la Darsena e Campo d'Aviazione dal 2018 fino alla primavera 2022.

Numerosi gli assuntori di cocaina che si rifornivano da lui, tutti segnalati alla Prefettura. Il giovane, dopo aver preso accordi telefonici con i clienti, li raggiungeva a bordo della propria auto in punti concordati di volta in volta al fine di non far notare la sua assidua presenza in un unico luogo. Tutto fino a oggi, quando è stato arrestato e portato in carcere a Lucca.