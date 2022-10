Strada della Ceramica di Montelupo incontra la Regione: a centro le difficoltà del settore

Si è svolto nella sede di via Cavour del consiglio regionale Toscano, grazie alla mediazione del consigliere Enrico Sostegni, un incontro interlocutorio del direttivo della STRADA DELLA CERAMICA DI MONTELUPO - accompagnato dall'assessore Viviani - con la consigliera regionale Ilaria Boldrini, presidente della commissione sviluppo economico.

Tema trattato, il cospicuo aumento energetico, che sul comparto ceramico pesa in maniera particolare, e i possibili strumenti per fronteggiarlo. Fra questi, l'attualizzazione della Legge regionale 10 del 2008, e un investimento in formazione mirata. Come ha precisato durante il colloquio Patrizio Bartoloni (il presidente dell'associazione che raccoglie oltre 40 aziende ceramiche del territorio), "Il costo delle bollette è quadruplicato, e questo non riguarda solo noi ceramisti ma tutte le categorie di lavori energivori, fra i quali i vetrai".

Quello dell'artigianato artistico è un settore del made in Italy che costituisce un'eccellenza mondiale. E che aspetta risposte tempestive dal mondo della politica.

Fonte: Ufficio Stampa