La Croce d'Oro di Montespertoli compie 120 anni: grande festa

Sabato 8 ottobre a Montespertoli si festeggia il 120° anniversario della costituzione della Croce d'Oro con una cerimonia ufficiale insieme al Comune di Montespertoli e la consegna degli attestati ai volontari.

La festa è anticipata venerdì sera dallo spettacolo dei Mamamia e dallo Street Food.

Si comincia venerdì 7 ottobre con lo Street Food e lo spettacolo del gruppo “Mamamia Official Tour” in piazza del Popolo a Montespertoli per poi proseguire sabato pomeriggio con la cerimonia ufficiale per celebrare i "120 anni dalla costituzione della Croce d'Oro Montespertoli e i 40 anni dalla ricostituzione" e concludere con una cena al parco urbano.

“Quando pensiamo alla Croce d’Oro dobbiamo pensare alle persone che la compongono. Sempre pensiamo alla Pubblica Assistenza nel momento dell’emergenza ma l’apporto che questa associazione dà alla nostra comunità è quotidiano nel sostenere e aiutare tante persone. Si tratta di un’opera instancabile e per questo merita una bella festa con tutti i montespertolesi. 120 venti anni di storia dalla prima fondazione e 40 dalla ricostituzione sono parte fondamentale della storia di Montespertoli.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

La Pubblica Assistenza Croce D’Oro di Montespertoli nasce nel 1982 per volontà di un gruppo di cittadini in risposta ad un bisogno territoriale. Con il tempo, grazie all'aiuto di tanti cittadini, volontari, e delle istituzioni si è ingrandita e consolidata riuscendo a diventare ad oggi un'associazione iscritta all'Albo Regionale del Volontariato con un proprio statuto e una propria denominazione aderendo ad ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e diventando così un punto di forza del volontariato locale a garanzia di una servizio fondamentale per la comunità montespertolese.

“Essere il Presidente della Croce D’Oro nell’anno in cui ricorre i 120 anni dalla nascita e il 40° anniversario dalla sua rifondazione, per me è un onore, grazie a quelle persone che il 5 maggio 1982 hanno ricostituito la nostra Pubblica Assistenza, non per una esigenza personale ma perchè i cittadini di Montespertoli che ne sentivano la necessità.” - spiega Mariano Falcini, Presidente della P.A. Croce d’Oro e aggiunge - “Un traguardo non da poco quello che verrà ricordato venerdì e sabato per la Croce D’Oro un compleanno importante e significativo, sembra una vita e per molti versi è così. Il mondo è cambiato, ma se mi guardo indietro vedo una Associazione ancora viva e al servizio delle persone. La Croce D’Oro è questo: una grande famiglia sempre al fianco di tutti e pronta ad intervenire per ogni necessità. I nostri volontari, con il loro entusiasmo e la loro carica vitale, sono il carburante irrinunciabile e questo compleanno lo voglio dedicare a loro che in questi ultimi periodi si sono trovati, come tanti altri, ad affrontare situazioni che nessuno di noi avrebbe mai potuto prevedere. Una lunga strada, a volte in salita, percorsa sempre con entusiasmo e tenendo ben presente che l’obiettivo era ed è il servizio alla collettività, per non lasciare indietro nessuno.”

La celebrazione di sabato prevede un’anticipazione a venerdì 7 con lo Street Food in piazza del Popolo e lo spettacolo alle ore 21 dei “Mamamia OFFICIAL SUMMER TOUR 2022”.

Sabato 8 ottobre alle ore 15 si svolgerà il ricevimento delle autorità e delle associazioni di volontariato presso la sede della Croce d’Oro in Via Guido Martini ed a seguire, presso la Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli, si svolgerà la consegna degli attestati ai Volontari da parte delle Autorità locali.

La cerimonia proseguirà poi alla chiesa di S.Andrea per la S. Messa alle ore 18 ed a seguire saranno inaugurati i nuovi mezzi in piazza Machiavelli.

Alle ore 19 tutti al parco urbano per l'aperitivo e la cena del volontariato (gratuito per i volontari e bambini sotto 10 anni, 25 euro per i non volontari). La giornata si concluderà con il concerto della tribute band dei Pink Floyd “THE DREAM FLOYD BAND” sempre al parco.

Per informazioni o prenotazioni della cena del volontario (entro il 6 ottobre) si può chiamare il numero 0571 609642 oppure recarsi presso la sede della Croce d’Oro in via Martini 29.