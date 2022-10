Abc Promozione, il calendario definitivo

E’ ufficiale il calendario definitivo del campionato di Promozione Maschile 2022/2023. L’esordio dei gialloblu di coach Dario Chiarugi è in programma domenica 16 ottobre alle ore 18 sul parquet di Monteroni, mentre il debutto casalingo sarà sabato 22 alle ore 21 al PalaBetti contro San Casciano.

LA FORMULA

La prima fase del campionato prevede quattro gironi composti da 12 squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno. Al termine, le squadre classificate ai primi 3 posti saranno direttamente promosse in Serie D, le squadre classificate al quarto posto saranno ammesse ai playoff, le squadre classificate al dodicesimo posto saranno retrocesse in Prima Divisione e le squadre classificate all’undicesimo posto saranno ammesse ai playout. La fase playoff si svolgerà in due turni, semifinale e finale, con i seguenti accoppiamenti: girone A-girone B, girone C-girone D. La vincente dei playoff sarà promossa in Serie D. La fase playout si svolgerà in un unico turno con i seguenti accoppiamenti: girone A-girone B, girone C-girone D. Le squadre perdenti i due accoppiamenti saranno retrocesse in Prima Divisione.

Il calendario completo al seguente link http://www.abccastelfiorentino.it/promozione-il-gialloblu-castelfiorentino-ai-nastri-di-partenza/.

Fonte: Abc Castelfiorentino