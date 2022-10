Abc Under 15, buona la prima

Inizia nel migliore dei modi il campionato degli Under 15 Eccellenza di coach Alessandro Mostardi, che al debutto espugnano il parquet della Sancat per 53-80. Una gara che i gialloblu, dopo una prima parte sul filo dell’equilibrio, girano completamente al rientro dall’intervallo lungo, per poi amministrare con autorità nell’ultimo parziale.

Pronti, attenti, via e si gioca subito sul botta e risposta: grande equilibrio fin dalla palla a due, con le squadre che viaggiano a braccetto tanto da chiudere il periodo in perfetta parità (15-15). Nessun scossone degno di nota nella seconda frazione, quando si continua a giocare sul punto a punto fino al 27-30 che manda le squadre al riposo lungo. Un +3 preludio all’allungo che arriva di lì a breve. Al rientro in campo, infatti, l’Abc stringe le maglie in difesa e trova buone giocate in attacco piazzando un break di 12-26 che di fatto spezza la gara: al terzo riposo il tabellone segna 39-56. Un vantaggio che nell’ultimo quarto i gialloblu amministrano senza patemi, scappando definitivamente e suonando il primo acuto stagionale.

Domenica alle ore 11.30 esordio casalingo al PalaBetti contro la Virtus Siena.

SANCAT – ABC CASTELFIORENTINO 53-80

Tabellino: Bufalini 13, Zecchi 34, Borghesi 11, Agbegninou 8, Matteini 2, Baldi 6, Bonora 2, Bini 3, Crisafi 1, Garbetti, Marzi, Poggesi. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 15-15, 12-15, 12-26, 14-24

