Aggredisce ragazza e i carabinieri, due arresti a Scandicci

Un 2oenne italiano è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in via Francoforte sull'Oder a Scandicci. I carabinieri sono intervenuti dopo che il giovane aveva aggredito una ragazza e danneggiato una vettura. Poi si è scagliato contro i militari. Arrestato anche un 29enne nigeriano che era scappato durante un controllo in via Turri. Il giovane è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

I militari dell’Arma sono stati supportati da un collega della polizia municipale di Firenze, nei vicini giardini di via Carducci; notificato un provvedimento di sospensione per cinque giorni dell’attività di un esercizio commerciale di Piazza Togliatti. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Firenze su proposta dei Carabinieri per limitare le frequentazioni di soggetti censurati nell’area del centro sui quali continuano comunque mirate attività di controllo.